У Києві в під’їзді будинку застрелили чоловіка

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У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 42-річного мешканця Троєщини. Трагічний випадок стався 12 березня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

За даними слідства, під час конфлікту в під’їзді столичної багатоповерхівки зловмисник кілька разів вистрелив у потерпілого, після чого втік на автомобілі.

Оперативники встановили маршрут втечі нападника та в ході спецоперації затримали його в Бучі. Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.