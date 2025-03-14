У Києві в під’їзді будинку застрелили чоловіка
У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 42-річного мешканця Троєщини. Трагічний випадок стався 12 березня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.
За даними слідства, під час конфлікту в під’їзді столичної багатоповерхівки зловмисник кілька разів вистрелив у потерпілого, після чого втік на автомобілі.
Оперативники встановили маршрут втечі нападника та в ході спецоперації затримали його в Бучі. Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який зарізав сусіда по гуртожитку.
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