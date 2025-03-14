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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Того дня близько 15:00 52-річний чоловік прийшов в гості до знайомої, де побачив місцевого жителя. Розлютившись, він завдав чоловіку численних ударів. Від отриманих травм той помер на місці.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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