В Одесі поліцейські затримали пару, яка збувала наркотики у місті

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Поліцейські встановили, що чоловік та жінка почали "працювати" на невстановлену наразі особу, з якою познайомилися в інтернеті, та отримали партію наркотичного засобу для подальшого продажу. Для збуту "товару" шляхом "закладок" та оперативності пересування містом подружжя використовувало електроскутер.

Затримали їх правоохоронці перед черговим виїздом. При них було 17 згортків з наркотиком.

Слідчі повідомили їм про підозру за ч.ч. 1 та 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, зокрема повторно, за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали 39-річного наркоторговця.