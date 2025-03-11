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11 березня 2025, 13:10

На Одещині невідомі обікрали могили захисників

11 березня 2025, 13:10
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фото: Національна поліція
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Правоохоронці встановлюють обставини зникнення прапорів із могил захисників України в Подільському районі Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Подільське районне управління поліції Одещини.

Про подію, що сталася в одному з сіл Куяльницької громади, на спецлінію 102 сьогодні вранці сповістили родичі померлих.

Поліцейські встановили, що невідомі особи забрали прапори разом із флагштоками, встановленими біля трьох поховань українських військовослужбовців.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та осіб, що скоїли протиправні дії, а також звертаються до громадян, які, можливо, стали випадковими свідками або володіють інформацією щодо події, з проханням повідомити про це до чергової частини територіального підрозділу поліції за телефонами 0486242020, 0505542020 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, на Одещині розшукують чотирьох неповнолітніх – трьох хлопців і дівчину.

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