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12 березня 2025, 01:49

В Одесі військовий "штампував" за 16 тисяч доларів фіктивні діагнози з психіатричної лікарні

12 березня 2025, 01:49
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фото: ДБР
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Правоохоронці оголосили підозру військовослужбовцю одного з підрозділів тероборони в Одесі, який організував схему заробітку на охочих уникнути служби за допомогою фіктивних діагнозів з психіатричної лікарні

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.

Фігурант шукав серед військових і цивільних охочих уникнути призову та пропонував їм "відмазати" від служби за 16 тисяч доларів. Через знайомих у психіатричній лікарні він оформлював "клієнтам" фіктивні діагнози, що дозволяли уникнути мобілізації та списатися зі служби.

Якщо ж хтось відмовлявся платити, він погрожував цивільним примусовою мобілізацією, хизуючись зв’язками у ТЦК, а чинним військовим – відправкою на передову.

Зловмисника затримали під час отримання 16 тисяч доларів за чергову оборудку.

Наразі триває слідство: перевіряються зв’язки фігуранта у ТЦК, встановлюється коло осіб, які скористалися схемою. Проведені обшуки в психіатричній лікарні та вилучена документація, що підтверджує виготовлення підроблених діагнозів.

Військовослужбовця взяли під варту з правом внесення застави в 1 млн гривень. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині затримали чоловіка, який за 16 тисяч доларів обіцяв допомогти уникнути мобілізації.

ДБР Одеса затримання діагноз військовий ухилення від мобілізації
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