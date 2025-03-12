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Правоохоронці оголосили підозру військовослужбовцю одного з підрозділів тероборони в Одесі, який організував схему заробітку на охочих уникнути служби за допомогою фіктивних діагнозів з психіатричної лікарні

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.

Фігурант шукав серед військових і цивільних охочих уникнути призову та пропонував їм "відмазати" від служби за 16 тисяч доларів. Через знайомих у психіатричній лікарні він оформлював "клієнтам" фіктивні діагнози, що дозволяли уникнути мобілізації та списатися зі служби.

Якщо ж хтось відмовлявся платити, він погрожував цивільним примусовою мобілізацією, хизуючись зв’язками у ТЦК, а чинним військовим – відправкою на передову.

Зловмисника затримали під час отримання 16 тисяч доларів за чергову оборудку.

Наразі триває слідство: перевіряються зв’язки фігуранта у ТЦК, встановлюється коло осіб, які скористалися схемою. Проведені обшуки в психіатричній лікарні та вилучена документація, що підтверджує виготовлення підроблених діагнозів.

Військовослужбовця взяли під варту з правом внесення застави в 1 млн гривень. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині затримали чоловіка, який за 16 тисяч доларів обіцяв допомогти уникнути мобілізації.