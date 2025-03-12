В Одесі представник громадської організації торгував документами для виїзду за кордон

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В Одесі поліція та СБУ викрили члена громадського формування, який за хабарі гарантував чоловікам безперешкодне пересування територією України та за її межі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 35-річний фігурант пропонував чоловікам за 800 доларів винагороди оформлення членства у своєму громадському формуванні, яке нібито давало б можливість безперешкодно пересуватися містом і поза його межами, у тому числі в комендантську годину, та уникнути призову до армії.

За 9000 доларів зловмисник гарантував клієнтам виготовлення військово-облікових документів з відміткою про непридатність до служби, з якими можна було б виїхати за кордон.

Затримали зловмисника під час передачі підроблених документів клієнту.

У фігуранта вилучили останній гонорар, отриманий в незаконний спосіб, та інші речі що мають значення для слідства. Йому загрожує позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали 39-річного наркоторговця.