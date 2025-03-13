В Одессе полицейские задержали пару, которая сбывала наркотики в городе

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Полицейские установили, что мужчина и женщина начали "работать" на неустановленное лицо, с которым познакомились в интернете, и получили партию наркотического средства для дальнейшей продажи. Для сбыта "товара" путем "закладок" и оперативности передвижения по городу супруги использовали электроскутер.

Задержали их стражи порядка перед очередным выездом. При них было 17 свертков с наркотиком.

Следователи сообщили им о подозрении по ч.ч. 1 и 2 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины в незаконном приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта, а также незаконном сбыте наркотических средств, в том числе повторно, по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе полицейские задержали 39-летнего наркоторговца.