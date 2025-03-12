В Одессе представитель общественной организации торговал документами для выезда за границу

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В Одессе полиция и СБУ разоблачили члена общественного формирования, который за взятки гарантировал мужчинам беспрепятственное передвижение по территории Украины и за ее пределы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 35-летний фигурант предлагал мужчинам за 800 долларов вознаграждения оформление членства в своем общественном формировании, которое якобы давало бы возможность беспрепятственно передвигаться по городу и за его пределами, в том числе в комендантский час, и избежать призыва в армию.

За 9000 долларов злоумышленник гарантировал клиентам изготовление военно-учетных документов с отметкой о непригодности к службе, с которыми можно было бы уехать за границу.

Задержан злоумышленник во время передачи поддельных документов клиенту.

У фигуранта изъяли последний гонорар, полученный незаконным способом, и другие вещи, имеющие значение для следствия. Ему грозит лишение свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе полицейские задержали 39-летнего наркоторговца.