В Одессе представитель общественной организации торговал документами для выезда за границу
В Одессе полиция и СБУ разоблачили члена общественного формирования, который за взятки гарантировал мужчинам беспрепятственное передвижение по территории Украины и за ее пределы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители установили, что 35-летний фигурант предлагал мужчинам за 800 долларов вознаграждения оформление членства в своем общественном формировании, которое якобы давало бы возможность беспрепятственно передвигаться по городу и за его пределами, в том числе в комендантский час, и избежать призыва в армию.
За 9000 долларов злоумышленник гарантировал клиентам изготовление военно-учетных документов с отметкой о непригодности к службе, с которыми можно было бы уехать за границу.
Задержан злоумышленник во время передачи поддельных документов клиенту.
У фигуранта изъяли последний гонорар, полученный незаконным способом, и другие вещи, имеющие значение для следствия. Ему грозит лишение свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.
Напомним, в Одессе полицейские задержали 39-летнего наркоторговца.