До смерті побив знайомого і пішов геть: на Одещині затримали 31-річного чоловіка

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Поліцейські викрили та затримали жителя Одеського району за спричинення несумісних з життям тілесних ушкоджень односельцю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 54-річний потерпілий разом із 31-річним односельцем відпочивали у спільного знайомого. Під час застілля господар виявив, що з його гаманця зникли гроші. Між гостями виник словесний конфлікт через те, що один почав звинувачувати другого у крадіжці. Словесна перепалка переросла в бійку, яку господар припинив, вигнавши гостей з оселі.

Чоловіки продовжили бійку на подвір’ї. Молодший за віком чоловік побив старшого руками та ногами, виштовхав на вулицю і пішов геть. Вранці нападник повернувся до місця скоєння злочину з візком і перевіз тіло товариша на безлюдну вулицю, де покинув.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі військовий "штампував" за 16 тисяч доларів фіктивні діагнози з психіатричної лікарні.