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11 березня 2025, 18:30

Окупанти вдарили по Херсону: постраждав чоловік

11 березня 2025, 18:30
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У вівторок вдень, 11 березня, російські окупанти вкотре завдали удару безпілотником по Херсону. Постраждав цивільний

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, російські війська вкрили вогнем Херсон близько 13:30.

"Внаслідок обстрілу 44-річний чоловік дістав вибухову травму. Потерпілий — під наглядом лікарів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська атакували БпЛА Херсон. Внаслідок удару поранення дістали двоє 16-річних підлітків.

Також повідомлялося, що 10 березня росіяни вбили дронами двох цивільних на Херсонщині.

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