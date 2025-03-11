Травма голови та перелом ноги: на Одещині іномарка переїхала жінку на тротуарі
ДТП сталася вдень 9 березня у Білгороді-Дністровському. Пенсіонерку ушпиталили до лікарні з тяжкими травмами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.
За даними слідства, близько 13:00 на вулиці Бугазька автомобіль Subaru виїхав на тротуар, де наїхав на 74-річну жінку.
"Потерпілу доправили до місцевої лікарні з травмою голови та переломом ноги", — йдеться в повідомленні.
За кермом перебував 49-річний водій. Попередньо, чоловік був тверезий. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, днями на Житомирщині на трасі зіткнулися автомобілі Audi Q5 та Chery Kimo. Внаслідок ДТП загинули 19-річний юнак і дві 18-річні дівчини.
В Одеській області прикордонники затримали торгового представника, який замість товару перевозив людей до кордонуВсі новини »
10 березня 2025, 15:19На Одещині жінка звернулась у поліцію з проханням повернути велосипед, на якому працівники ТЦК затримали її чоловіка
10 березня 2025, 12:59Трагедія на залізниці в Одесі: внаслідок ураження струмом загинули 13 та 16-річний підлітки
10 березня 2025, 11:53
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Буковині прикордонники за допомогою дрона зупинили вояж чоловіків до Молдови
11 березня 2025, 02:26Українці знайшли спосіб нейтралізувати російські КАБи - ЗМІ
11 березня 2025, 02:05На Волині психічно хворий чоловік непристойно чіплявся до дітей
11 березня 2025, 01:48ЗСУ атакували стратегічні російські НПЗ у Рязанській та Самарській областях
11 березня 2025, 01:20На Тернопільщині в полі знайшли тіло зниклого 17-річного хлопця
11 березня 2025, 01:05В Україні може знову подорожчати вода: коли чекати зростання тарифів
11 березня 2025, 00:40У Києві святкування дня народження закінчилося різаниною
11 березня 2025, 00:34РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками: горить склад дитячих іграшок і резервуар із пальним
11 березня 2025, 00:25У Полтаві 16-річного хлопця, який виліз на вагон, вдарило струмом
11 березня 2025, 00:07
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України