Травма голови та перелом ноги: на Одещині іномарка переїхала жінку на тротуарі

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ДТП сталася вдень 9 березня у Білгороді-Дністровському. Пенсіонерку ушпиталили до лікарні з тяжкими травмами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, близько 13:00 на вулиці Бугазька автомобіль Subaru виїхав на тротуар, де наїхав на 74-річну жінку.

"Потерпілу доправили до місцевої лікарні з травмою голови та переломом ноги", — йдеться в повідомленні.

За кермом перебував 49-річний водій. Попередньо, чоловік був тверезий. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, днями на Житомирщині на трасі зіткнулися автомобілі Audi Q5 та Chery Kimo. Внаслідок ДТП загинули 19-річний юнак і дві 18-річні дівчини.