В Одеській області прикордонники затримали торгового представника, який замість товару перевозив людей до кордону

фото: ДПСУ

На автодорозі «Одеса-Рені» прикордонники Білгород-Дністровського загону зупинили водія мікроавтобуса, який намагався доставити до кордону з Молдовою групу військовозобов’язаних чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Зловмисником виявився 54-річний торговий представник. Діючи в змові з онлайн-організаторами, він зустрів своїх "попутників" в одному з населених пунктів Одеської області. Користуючись тим, що працює у приватному підприємстві, яке спеціалізується на оптовій торгівлі, він приховав їх у багажному відсіку транспортного засобу.

Мешканці Одеської, Київської та Харківської областей заплатили за таку "послугу" по 7000 доларів США. Перевізник також мав отримати свою частку – 1000 гривень з кожного "клієнта".

Наразі водія затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Чоловіки, які намагались втекти за кордон, змушені будуть заплатити штраф.

Нагадаємо, на Одещині жінка звернулась у поліцію з проханням повернути велосипед, на якому працівники ТЦК затримали її чоловіка.