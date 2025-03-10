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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Близько 12:55 на трасі зіткнулися автомобілі Audi Q5 та Chery Kimo.

Внаслідок зіткнення загинули троє пасажирів Chery: 19-річний юнак та дві 18-річні дівчини. Травмованого 21-річного водія цього ж авто госпіталізували. Також меддопомога без ушпиталення була надана 18-річній пасажирці та 22-річному пасажиру Chery.

Також травми отримав 35-річний пасажир Audi, йому було призначено амбулаторне лікування.

Правоохоронці встановлюють всі причини та обставини події. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 5 березня на Львівщині автобус зіткнувся з вантажівкою. Водій автобуса загинув, постраждали його 15 пасажирів та водій вантажівки.