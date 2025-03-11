Травма головы и перелом ноги: в Одесской области иномарка переехала женщину на тротуаре
ДТП произошло днем 9 марта в Белгороде-Днестровском. Пенсионерку госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.
По данным следствия, около 13:00 на улице Бугажской автомобиль Subaru выехал на тротуар, где наехал на 74-летнюю женщину.
"Потерпевшую доставили в местную больницу с травмой головы и переломом ноги", - говорится в сообщении.
За рулем находился 49-летний водитель. Предварительно, мужчина был трезв. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, на днях в Житомирской области на трассе столкнулись автомобили Audi Q5 и Chery Kimo. В результате ДТП погибли 19-летний юноша и две 18-летние девушки.
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