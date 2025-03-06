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06 березня 2025, 14:30

На Одещині браконьєри наловили риби та раків на понад 2 мільйони гривень

06 березня 2025, 14:30
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фото: ДПСУ
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П’ятьох браконьєрів затримали прикордонники Ізмаїльського загону на озері Катлабух в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонники за допомогою дрону виявили чоловіків, які на трьох моторних човнах здійснювали незаконний водний промисел. За допомогою заборонених знарядь лову вони встигли виловити майже 450 раків та понад 200 рибин різних порід.

Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 2 мільйони гривень.

За фактом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 249 ККУ "Незаконне зайняття рибним промислом", направлено повідомлення до поліції. Браконьєрам загрожує штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть 32-річного чоловіка, який підпалив свою дружину.

браконьєри риба прикордонники ДПСУ Одеська область
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