На Одещині судитимуть 32-річного чоловіка, який підпалив свою дружину

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Поліцейські завершили досудове слідство у справі 32-річного жителя Одеської області, який підпалив свою дружину

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Одещини.

Подія сталася восени 2024 року. Між подружжям стався побутовий конфлікт, під час якого нетверезий чоловік облив жінку бензином і підпалив. На місце події приїхала швидка, жінку госпіталізували. Судово-медична експертиза встановила, що жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження, які становлять небезпеку для життя.

Зловмиснику було висунуто обвинувачення в замаху на вбивство, вчиненому з особливою жорстокістю. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років або навіть довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Одеській області киянина судитимуть за аварію, внаслідок якої травмувались його дружина з донькою.