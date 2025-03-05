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05 березня 2025, 11:38

На Одещині киянина судитимуть за аварію, внаслідок якої травмувались його дружина з донькою

05 березня 2025, 11:38
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фото: Національна поліція
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Поліцейські відправили на лаву підсудних киянина, який допустив ДТП і травмування дружини з донькою

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція Одещини.

Автопригода сталася наприкінці липня минулого року вранці на автодорозі сполученням Одеса – Рені. Правоохоронці встановили, що 47-річний водій легковика "Volkswagen" не переконався у безпечності маневру і виїхав із правого узбіччя на праву смугу перед вантажним автомобілем "DAF". Намагаючись уникнути зіткнення, водій вантажівки звернув на зустрічну смугу, куди водночас виїхав і водій легковика для здійснення розвороту, де і сталося зіткнення транспортних засобів.

Внаслідок ДТП 45-річна дружина водія легковика отримала середньої тяжкості тілесне ушкодження у вигляді травми голови, а їхня 10-річна донька – тяжкі тілесні ушкодження у вигляді травми голови, переломів ключиць і хребта, розриву селезінки.

Слідчі висунули водію "Volkswagen" обвинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує до 8 років позбавленням волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, в Одесі затримали 20-річного терориста, який працював на російські спецслужби.

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