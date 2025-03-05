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05 березня 2025, 12:59

В Одесі поліцейські затримали лікаря, який за 600 доларів обіцяв оформити інвалідність

05 березня 2025, 12:59
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фото: Національна поліція
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В Одесі правоохоронці затримали лікаря однієї з амбулаторій за зловживання впливом

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Одещини.

Правоохоронці встановили, що до лікаря однієї з амбулаторій Одеської міської ради звернувся 52-річний чоловік для консультації щодо лікування. Дізнавшись про захворювання громадянина, які і так можуть стати підставою для отримання інвалідності, медик вирішив підзаробити на ньому і запропонував за 600 доларів вплинути на службових осіб, аби вони прийняли позитивні рішення щодо надання хворому документів про непрацездатність.

Горе-медика затримали у процесуальному порядку на робочому місці під час отримання обумовленої суми неправомірної вигоди. У нього вилучили в якості речових доказів гроші та інші речі, які становлять інтерес для слідства.

Корупціонеру загрожує до 5 років позбавленням волі.

Нагадаємо, на Одещині киянина судитимуть за аварію, внаслідок якої травмувались його дружина з донькою.

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