На Одесщине браконьеры наловили рыбы и раков более чем на 2 миллиона гривен

фото: ГПСУ

Пятерых браконьеров задержали пограничники Измаильского отряда на озере Катлабух в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничники с помощью дрона обнаружили мужчин, которые на трех моторных лодках совершали незаконный водный промысел. С помощью запрещенных орудий ловли они успели выловить почти 450 раков и более 200 рыб разных пород.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 2 миллионов гривен.

По факту уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 УК "Незаконные занятия рыбным промыслом", направлено сообщение в полицию. Браконьерам грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в Одесской области будут судить 32-летнего мужчину, который поджег свою жену.