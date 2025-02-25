В Одеській області прикордонники викрили підпільну тютюнову фабрику і виявили понад 16 тисяч пачок цигарок

фото: ДПСУ

Співробітники Одеського прикордонного загону спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили та зупинили діяльність підприємства, яке налагодило нелегальне виробництво тютюну та сигарет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як стало відомо, підпільна фабрика щодня випускала тисячі пачок сигарет. Оброблений тютюн ділки зберігали на іншому складі в одній з промислових зон Одеси.

Готову продукцію без марок акцизного податку продавав як через точки роздрібної торгівлі, так і через інтернет-майданчики по всій території України, використовуючи логістичні компанії.

Під час обшуків у зловмисників виявили близько тони обробленого тютюну, понад 16 тисяч пачок цигарок, 120 тисяч сигаретних гільз, пакувальний матеріал, станок для виробництва сигарет, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки, які підтверджують функціонування нелегального бізнесу.

Вартість вилученого товару становить понад 4 мільйони гривень.

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