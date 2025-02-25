В Одесской области пограничники разоблачили подпольную табачную фабрику и нашли более 16 тысяч пачек сигарет

фото: ГПСУ

Сотрудники Одесского пограничного отряда совместно с детективами Бюро экономической безопасности разоблачили и остановили деятельность предприятия, наладившего нелегальное производство табака и сигарет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как стало известно, подпольная фабрика ежедневно выпускала тысячи пачек сигарет. Обработанный табак дельцы хранили на другом складе в одной из промышленных зон Одессы.

Готовую продукцию без марок акцизного налога продавал как через точки розничной торговли, так и через интернет-площадки по всей территории Украины, используя логистические компании.

Во время обысков у злоумышленников обнаружили около тонны обработанного табака, более 16 тысяч сигаретных пачек, 120 тысяч сигаретных гильз, упаковочный материал, станок для производства сигарет, мобильные телефоны, черные записи и банковские карточки, подтверждающие функционирование нелегального бизнеса.

Стоимость изъятого товара составляет более 4 миллионов гривен.

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