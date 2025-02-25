В Одесі побили посадовця міськради, у нього рани та переломи
Правоохоронні органи розслідують обставини побиття посадовця Одеської міської ради
Як передає RegioNews, про це поліція Одеської області повідомила у Фейсбуці.
Подія сталася у понеділок, 24 лютого, ввечері у дворі однієї з багатоповерхівок в обласному центрі.
На 42-річного посадовця накинувся невідомий, побив та втік.
"Потерпілого госпіталізовано з попереднім діагнозом – забійна рана голови та переломи кісток передпліччя", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють правопорушника та всі обставини злочину.
Нагадаємо, на Одещині запровадили аварійні відключення світла.
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