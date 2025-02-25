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25 лютого 2025, 11:34

На Одещині діють аварійні відключення світла

25 лютого 2025, 11:34
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Одеській області діють аварійні відключення для всіх категорій споживачів. Усе через наслідки попередніх російських атак на енергооб'єкти

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

"Через наслідки попередніх дронових атак на енергооб'єкти в Одеській області – оператор системи розподілу (обленерго) вимушено застосовує мережеві обмеження, що зумовлюють знеструмлення частини споживачів – як промислових, так і побутових", – йдеться у повідомленні.

Ремонтні роботи на Одещині тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

У компанії зазначають, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження завдяки потеплінню в частині областей.

"Сьогодні станом на 9:30, його рівень був на 4,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок", – повідомили в "Укренерго".

Однак необхідність в ощадливому споживанні електрики зберігається. Жителів регіону просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Нагадаємо, 24 лютого російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури

Раніше ми повідомляли, що минулого тижня росіяни атакували безпілотниками Одесу. Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.

Росіяни також атакували енергооб'єкт ДТЕК на Одещині.

електрика Укрэнерго енергетика Одеська область промислові споживачі побутові споживачі
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