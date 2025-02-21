В Одесі відновили опалення після атаки на інфраструктуру

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У п'ятницю, 21 лютого, в Одесі відновили теплопостачання для всіх споживачів

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає RegioNews.

Зазначається, що лікарні, школи та дитячі садки Київського району вже з опаленням. Також підключено 489 житлових будинків.

Наразі фахівці працюють над тим, щоб стабілізувати температуру тепла в житлових будинках.

Водночас без електропостачання залишаються майже 40 тис. споживачів. У частині міста застосовуються графіки погодинних відключень.

У міністерстві нагадали, що в місті працюють 427 "Пунктів Незламності", де жителі можуть заряджати свої гаджети.

Нагадаємо, в ніч на 19 лютого росіяни атакували Україні 167-ма ударними БПЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог запустив дві балістичні ракети.

В Одесі внаслідок атаки російських ударних безпілотників постраждали четверо людей, серед них - дитина. В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.

Згодом ввечері окупанти знову масовано атакували дронами Одесу.