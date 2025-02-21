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21 лютого 2025, 12:27

На тимчасово окупованій Луганщині розгортається екологічна катастрофа, – ЦНС

21 лютого 2025, 12:27
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фото: pixabay
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На тимчасово окупованій території Луганської області загарбники не здатні приборкати розповзання стихійних сміттєзвалищ, які отруюють ґрунт і підземні джерела води

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"Окупаційна адміністрація вже кілька років не здатна організувати нормальне вивезення відходів на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Сміття накопичується у містах та селах, полігони розростаються, а отруйні речовини забруднюють воду та ґрунт. Підконтрольні РФ компанії, замість розв’язання проблеми, в притаманному їм стилі "освоюють" кошти, залишаючи сміттєві звалища без належного контролю", – йдеться у повідомленні.

Відтак, росіяни заявляють про "екологічну реформу" – мовляв, вони побудують нові комплекси з переробки сміття. Насправді це чергова інформаційна маніпуляція, яка приховує справжню проблему – екологічну катастрофу, що розгортається через безвідповідальність представників окупаційних адміністрацій.

Водночас окупанти анонсували будівництво трьох підприємств із переробки сміття, однак є великі сумніви, що ці заводи взагалі запрацюють, оскільки окупаційна адміністрація не має відповідних ресурсів та капіталу для реалізації таких екологічних проєктів. Як показує досвід, виділені кошти просто розкрадуть, а сміття залишиться в кращому випадку на старих звалищах.

"Окупанти розглядають "переробку сміття" лише як спосіб доходу. Нові підприємства, якщо їх і збудують, будуть підконтрольні російським компаніям, які використовуватимуть їх для відмивання грошей, а не для вирішення проблеми відходів", – зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині росіяни розміщують війська у житлових кварталах, прикриваючись людьми.

окупація екологія окупанти Луганська область катастрофа
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