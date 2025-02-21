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21 февраля 2025, 15:33

В Одессе возобновили отопление после атаки на инфраструктуру

21 февраля 2025, 15:33
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иллюстративное фото из открытых источников
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В пятницу, 21 февраля, в Одессе возобновили теплоснабжение для всех потребителей

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий, передает RegioNews.

Отмечается, что больницы, школы и детские сады Киевского района уже отоплены. Также подключены 489 жилых домов.

Специалисты работают над тем, чтобы стабилизировать температуру тепла в жилых домах.

В то же время без электроснабжения остаются около 40 тыс. потребителей. В нижней части города применяются графики почасовых отключений.

В министерстве напомнили, что в городе работают 427 "Пунктов Несокрушимости", где жители могут заряжать свои гаджеты.

Напомним, в ночь на 19 февраля россияне атаковали Украине 167 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Также враг запустил две баллистические ракеты.

В Одессе в результате атаки российских ударных беспилотников пострадали четыре человека , среди них - ребенок. В одном из районов города более полутысячи домов остались без света и отопления.

Впоследствии вечером оккупанты снова массированно атаковали дронами Одессу .

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