В Одессе возобновили отопление после атаки на инфраструктуру
В пятницу, 21 февраля, в Одессе возобновили теплоснабжение для всех потребителей
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий, передает RegioNews.
Отмечается, что больницы, школы и детские сады Киевского района уже отоплены. Также подключены 489 жилых домов.
Специалисты работают над тем, чтобы стабилизировать температуру тепла в жилых домах.
В то же время без электроснабжения остаются около 40 тыс. потребителей. В нижней части города применяются графики почасовых отключений.
В министерстве напомнили, что в городе работают 427 "Пунктов Несокрушимости", где жители могут заряжать свои гаджеты.
Напомним, в ночь на 19 февраля россияне атаковали Украине 167 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Также враг запустил две баллистические ракеты.
В Одессе в результате атаки российских ударных беспилотников пострадали четыре человека , среди них - ребенок. В одном из районов города более полутысячи домов остались без света и отопления.
Впоследствии вечером оккупанты снова массированно атаковали дронами Одессу .