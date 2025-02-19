Шмигаль доручив надати Одесі необхідну допомогу після російської атаки

фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам надати Одесі всю необхідну допомогу для ліквідації наслідків російської дронової атаки

Про це він написав у Телеграм, передає RegioNews.

За його словами, ворог цілеспрямовано завдав удару по енергооб'єкту, залишивши без світла й тепла десятки тисяч людей.

Внаслідок атаки пошкодження зазнали медичний заклад, дитячий садок та скління багатоповерхівок.

"Скоординували з головою Одеської ОВА роботу щодо швидкого відновлення електрики й теплопостачання в домівки людей. Наразі всі служби працюють на місці. Розгорнуті пункти незламності", - зазначив Шмигаль.

Він також доручив Міненерго і Мінрозвитку надати Одесі всю необхідну допомогу, зокрема з обладнанням.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок атаки російських ударних безпілотників постраждали четверо людей, серед них - дитина.

В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.

Володимир Зеленський заявив, що атака на місто відбулась після того, як російські представники "брехали, що не завдають ударів по енергетиці".