08:15  19 лютого
Мешканець Дніпропетровщини сяде на 10 років за вбивство 4-річної доньки
07:20  19 лютого
У Харкові розпочали перевірку щодо поліцейської через бійку в готелі
17:52  18 лютого
Стало відомо, кого можуть зняти з військового обліку в 2025 році
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2025, 12:41

Шмигаль доручив надати Одесі необхідну допомогу після російської атаки

19 лютого 2025, 12:41
Читайте также на русском языке
фото: Telegram/Денис Шмигаль
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам надати Одесі всю необхідну допомогу для ліквідації наслідків російської дронової атаки

Про це він написав у Телеграм, передає RegioNews.

За його словами, ворог цілеспрямовано завдав удару по енергооб'єкту, залишивши без світла й тепла десятки тисяч людей.

Внаслідок атаки пошкодження зазнали медичний заклад, дитячий садок та скління багатоповерхівок.

"Скоординували з головою Одеської ОВА роботу щодо швидкого відновлення електрики й теплопостачання в домівки людей. Наразі всі служби працюють на місці. Розгорнуті пункти незламності", - зазначив Шмигаль.

Він також доручив Міненерго і Мінрозвитку надати Одесі всю необхідну допомогу, зокрема з обладнанням.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок атаки російських ударних безпілотників постраждали четверо людей, серед них - дитина.

В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.

Володимир Зеленський заявив, що атака на місто відбулась після того, як російські представники "брехали, що не завдають ударів по енергетиці".

Одеса безпілотники атака РФ багатоповерхівка дитячий садок
Росіяни обстріляли Гуляйполе: пошкоджена "швидка"
19 лютого 2025, 11:43
Зеленський відреагував на удар по Одесі: що сказав Президент
19 лютого 2025, 10:26
Над Черкащиною збили 7 російських БпЛА: є пошкодження
19 лютого 2025, 09:47
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
На Україну чекає довга війна чи втрата незалежності, - Гороховський
19 лютого 2025, 13:36
В Україні під час візиту спецпредставника США Кіта Келлога оголосили загрозу балістики
19 лютого 2025, 13:33
Поліція проводить обшуки в "Київавтодорі", - КМДА
19 лютого 2025, 13:17
Зеленський назвав слова Трампа про свій низький рейтинг "дезінформацією РФ"
19 лютого 2025, 13:03
На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який за 9000 доларів намагався переплисти крижану Тису
19 лютого 2025, 12:46
На Одещині голова сільради вимагав у підприємця 12 000 доларів за вирішення земельного питання
19 лютого 2025, 12:12
Трамп не імпровізує, а виконує програму
19 лютого 2025, 12:11
Вибори президента: Залужний відповів, чи балотуватиметься
19 лютого 2025, 12:00
Росіяни обстріляли Гуляйполе: пошкоджена "швидка"
19 лютого 2025, 11:43
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Лана Зеркаль
Сергій Фурса
Олексій Голобуцький
Всі блоги »