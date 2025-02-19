Над Черкащиною збили 7 російських БпЛА: є пошкодження

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В Уманському районі Черкаської області уламками "шахеда" пошкоджено лінію електропередач, вікна й дахи у восьми будинках і п'яти господарських спорудах

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

"Знову ніч із тривогою в майже шість годин в області. Наші оборонці в цей час відбивали чергові ворожі атаки", - зазначив Табурець.

За його словами, медики "швидкої" оглянули трьох людей. У них - гостра реакція на стрес. Від госпіталізації відмовились.

Як відомо у ніч на 19 лютого росіяни атакували Україні 167-ма ударними БПЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог запустив дві балістичні ракети.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок атаки російських ударних безпілотників постраждали четверо людей, серед них - дитина. В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.