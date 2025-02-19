фото: Telegram/Денис Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмигаль поручил профильным министерствам предоставить Одессе всю необходимую помощь для ликвидации последствий российской дроновой атаки

Об этом он написал в телеграмме, передает RegioNews.

По его словам, враг целенаправленно нанес удар по энергообъекту, оставив без света и тепла десятки тысяч человек.

В результате атаки повреждения получили медицинское учреждение, детский сад и остекление многоэтажек.

"Скоординировали с главой Одесской ОВА работу по быстрому восстановлению электричества и теплоснабжения в доме людей. Сейчас все службы работают на месте. Развернуты пункты несокрушимости", - отметил Шмигаль.

Он также поручил Минэнерго и Минразвитию предоставить Одессе всю необходимую помощь, в том числе оборудование.

Напомним, в Одессе в результате атаки российских ударных беспилотников пострадали четыре человека, среди них - ребенок.

В одном из районов города более полутысячи домов остались без света и отопления.

Владимир Зеленский заявил, что атака на город произошла после того, как российские представители "врали, что не наносят ударов по энергетике".