Росіяни обстріляли Гуляйполе: пошкоджена "швидка"
Сьогодні 19 лютого окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області, пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги
Про повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, росіяни ударили по прифронтовому місту з РСЗВ "Ураган".
Внаслідок атаки пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги. Водій, на щастя, не постраждав.
Нагадаємо, 8 лютого російські окупанти поцілили FPV-дроном по цивільному автомобілю в місті Оріхів Запорізької області. Водій не постраждав.
Раніше ми повідомляли, що російські терористи у понеділок, 17 лютого, двічі атакували FPV-дронами Костянтинівку на Донеччині.
Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей: двоє надзвичайників, двоє поліцейських і очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов