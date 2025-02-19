08:15  19 лютого
Мешканець Дніпропетровщини сяде на 10 років за вбивство 4-річної доньки
07:20  19 лютого
У Харкові розпочали перевірку щодо поліцейської через бійку в готелі
17:52  18 лютого
Стало відомо, кого можуть зняти з військового обліку в 2025 році
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2025, 11:43

Росіяни обстріляли Гуляйполе: пошкоджена "швидка"

19 лютого 2025, 11:43
Читайте также на русском языке
фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Сьогодні 19 лютого окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області, пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги

Про повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, росіяни ударили по прифронтовому місту з РСЗВ "Ураган".

Внаслідок атаки пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги. Водій, на щастя, не постраждав.

Нагадаємо, 8 лютого російські окупанти поцілили FPV-дроном по цивільному автомобілю в місті Оріхів Запорізької області. Водій не постраждав.

Раніше ми повідомляли, що російські терористи у понеділок, 17 лютого, двічі атакували FPV-дронами Костянтинівку на Донеччині.

Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей: двоє надзвичайників, двоє поліцейських і очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов

Запорізька область Гуляйполе швидка допомога авто атака обстріл
Над Черкащиною збили 7 російських БпЛА: є пошкодження
19 лютого 2025, 09:47
Удар по Одесі: постраждали четверо людей, серед них - дитина
19 лютого 2025, 08:58
Росіяни атакували дроном підприємство у Харкові
19 лютого 2025, 08:31
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Вибори президента: Залужний відповів, чи балотуватиметься
19 лютого 2025, 12:00
Формула "припинення вогню - вибори - угода": що потрібно знати
19 лютого 2025, 11:41
Теракт у Миколаєві: СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів РФ
19 лютого 2025, 11:16
До України прибув спецпредставник США Кіт Келлог
19 лютого 2025, 10:38
Про переговори в Ер-Ріяді і структуру переговорного процесу
19 лютого 2025, 10:36
Зеленський відреагував на удар по Одесі: що сказав Президент
19 лютого 2025, 10:26
На Миколаївщині сталося аварійне вимкнення електрики
19 лютого 2025, 09:48
Над Черкащиною збили 7 російських БпЛА: є пошкодження
19 лютого 2025, 09:47
Росія запустила по Україні 167 безпілотників: як відпрацювала ППО
19 лютого 2025, 09:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Лана Зеркаль
Сергій Фурса
Олексій Голобуцький
Всі блоги »