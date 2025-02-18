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18 лютого 2025, 11:08

За побиття співмешканки жителю Одещини загрожує до 8 років ув’язнення

18 лютого 2025, 11:08
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фото: freepik.com
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В Одеській області поліцейські відправили на лаву підсудних 32-річного чоловіка за спричинення співмешканці тяжких тілесних ушкоджень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Одещини.

Правоохоронці встановили, що місцевий житель на ґрунті ревнощів вдарив співмешканку кулаком. Після скоєного кривдник пішов на роботу, а потерпілу відвезли до лікарні знайомі.

У жінки діагностували розрив нирки, перелом ребра і численні гематоми. Судово-медичний експерт визнав травми тяжкими тілесними ушкодженнями.

На підставі зібраних доказів слідчі висунули чоловіку обвинувачення за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові чоловік під час сварки вистрелив дружині в голову із травматичного пістолета.

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