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Між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік вистрелив дружині в голову. Жінка перебуває в лікарні

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Подія сталася вдень 16 лютого в квартирі одного з будинків на вулиці Папоротній. Того дня подружжя перебувало в гостях у своєї знайомої. Під час застілля між 42-річним чоловіком та його 47-річною дружиною виник конфлікт, у ході якого він вистрелив з травматичного пістолета жінці в голову. Поранену госпіталізували у важкому стані.

Зловмисника затримали, йому оголосили підозру. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині винесли вирок чоловіку, який жорстоко вбив знайомого.