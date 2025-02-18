У Львові чоловік під час сварки вистрелив дружині в голову
Між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік вистрелив дружині в голову. Жінка перебуває в лікарні
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Подія сталася вдень 16 лютого в квартирі одного з будинків на вулиці Папоротній. Того дня подружжя перебувало в гостях у своєї знайомої. Під час застілля між 42-річним чоловіком та його 47-річною дружиною виник конфлікт, у ході якого він вистрелив з травматичного пістолета жінці в голову. Поранену госпіталізували у важкому стані.
Зловмисника затримали, йому оголосили підозру. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років тюрми.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині винесли вирок чоловіку, який жорстоко вбив знайомого.
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
До Польщі за 9000 євро: на Львівщині викрили схему виїзду чоловіків за кордон
18 лютого 2025, 02:54Жителя Київщини судитимуть за продаж рідин для куріння
18 лютого 2025, 02:2925 км пішки та 120 тис. грн за "допомогу": на Одещині затримали групу втікачів за кордон
18 лютого 2025, 02:03З початку повномасштабної війни загинули 100 рятувальників, – голова ДСНС
18 лютого 2025, 01:50У Мукачеві затримали 52-річного за розбещення двох маленьких дівчаток
18 лютого 2025, 01:39Сили оборони ліквідували ще понад 9 тисяч росіян
18 лютого 2025, 01:00На Вінниччині поліцейські врятували дитину із крижаної пастки на Вишенському озері
18 лютого 2025, 00:47На Рівненщині потяг на смерть збив людину
18 лютого 2025, 00:30Заблукали дорогою до Румунії: на Закарпатті прикордонники шукали трьох чоловіків
18 лютого 2025, 00:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?