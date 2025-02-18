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18 февраля 2025, 11:08

За избиение сожительницы жителю Одесщины грозит до 8 лет заключения

18 февраля 2025, 11:08
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фото: freepik.com
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В Одесской области полицейские отправили на скамью подсудимых 32-летнего мужчину за причинение сожителя тяжких телесных повреждений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что местный житель на почве ревности ударил сожительницу кулаком. После совершенного обидчик ушел на работу, а пострадавшую отвезли в больницу знакомые.

У женщины диагностировали разрыв почки, перелом ребра и многочисленные гематомы. Судебно-медицинский эксперт признал травмы тяжелыми телесными повреждениями.

На основании собранных доказательств следователи выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, то есть в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни в момент причинения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове мужчина во время ссоры выстрелил жене в голову из травматического пистолета.

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