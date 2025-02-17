На Одещині поїзд на смерть збив 67-річного чоловіка
Поліцейські Одещини встановлюють обставини загибелі чоловіка на залізниці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Одеської області.
Подія сталася у понеділок, 17 лютого, близько 10-ї години в Березівському районі.
За даними правоохоронців, під час наближення пасажирського потяга, 67-річний місцевий житель стрибнув на колії. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду на чоловіка не вдалося. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув на місці.
Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події.
Нагадаємо, поліцейські розшукали безвісти зниклого підлітка з Одещини. Хлопець не повідомив батьків і поїхав до Києва щоб заробити грошей.
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