На Одещині чоловіка можуть засудити до 10-ти років за підпал комбайна

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Поліцейські викрили жителя Білгород-Дністровського району в умисному пошкоджені чужого майна. Тепер йому загрожує позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Одещини.

Днями до поліції звернувся 47-річний житель одного з сіл Успенівської громади та повідомив, що виявив пошкоджений комбайн, який залишив на ніч поблизу будинку.

Правоохоронці встановили, що до події причетний 40-річний чоловік. Уночі зловмисник облив легкозаймистою рідиною і підпалив сільгосптехніку. Вогонь пошкодив лише колесо. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Зловмисника затримали і повідомили йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області поїзд на смерть збив 67-річного чоловіка. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.