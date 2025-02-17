В Одесской области поезд насмерть сбил 67-летнего мужчину

фото: freepik.com

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Одесской области.

Событие произошло в понедельник, 17 февраля, около 10 часов в Березовском районе.

По данным правоохранителей, во время приближения пассажирского поезда 67-летний местный житель прыгнул на рельсы. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда на мужчину не удалось. От полученных телесных повреждений мужчина погиб на месте.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.

Напомним, полицейские разыскали без вести пропавшего подростка из Одесщины. Парень не сообщил родителям и уехал в Киев, чтобы заработать денег.