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12 лютого 2025, 12:31

На Одещині працівник ТЦК за 5-8 тис. доларів переправляв чоловіків за кордон

12 лютого 2025, 12:31
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фото: Національна поліція
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В Одеській області поліцейські викрили військовослужбовця ТЦК та СП в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Одеської області.

Зловмисника затримали, коли він перевозив шістьох клієнтів до невизнаного Придністров’я. В салоні авто з військовослужбовцем перебували шестеро чоловіків віком від 25 до 30 років із Київської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Полтавської областей.

Коштували послуги виїзду за кордон від 5 до 8 тисяч доларів. Діяв працівник ТЦК у змові з невстановленою наразі особою, яка підшукала йому клієнтів.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню наданням засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 9 років.

Нагадаємо, в Закарпатській області затримали працівника ТЦК, який за 3000-4000 доларів допомагав чоловікам втекти.

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