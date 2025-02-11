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11 лютого 2025, 19:20

В Одесі викрили розкрадання бюджетних коштів на ремонті в лікарні

11 лютого 2025, 19:20
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Фото: прокуратура
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Правоохоронці розслідують розкрадання коштів на ремонті приміщень лікарні для госпіталізації пацієнтів із СОVID-19. Підозрюють підрядника, який завищив ціни робіт

Про це повідомляє прокуратура Одеської області, передає RegioNews.

За даними слідства, підрядник привласнив бюджетні кошти, які виділялися на ремонт приміщень міської лікарні для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу СОVID-19 у Київському районі Одеси.

За даними правоохоронців, він завищив вартість та обсяги будівельних робіт. Внаслідок цього підрядник незаконно отримав майже мільйон гривень бюджетних коштів. Наразі йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою (з можливістю внести заставу).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Харкові судитимуть керівника лікарні. Відомо, що восени 2021 року медзаклад заключив договір з підприємцем для ремонту приміщень у медзакладі. Проте ті роботи, які фактично зроблені, не співпадають з тим, що було вказано у звітах.

За даними правоохоронців, керівник лікарні не проконтролював виконання робіт, а також поставив підпис на документах з невірними даними. Внаслідок цього з бюджету було витрачено понад 600 тисяч гривень надлишком.

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