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07 лютого 2025, 15:17

Повернення 90-х: на Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів

07 лютого 2025, 15:17
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Фото: прокуратура
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Серед підозрюваних - "права рука" так званого вора в законі. Також серед них є "смотрящий за Кривим Рогом"

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передає RegioNews.

Про підозри повідомили шістьом "кримінальним авторитетам" на Дніпропетровщині. Зокрема, йдеться про застосування злочинного впливу. За даними слідства, підозрювані контролювали кримінальні процеси в СІЗО Дніпра та Кривого Рогу. Серед них були "права рука" так званого "злодія в законі", а також "смотрящий за Кривим Рогом.

Під час обшуків у підозрюваних знайшли купу готівки, мобільні телефони, наркотики та обладнання для їх виготовлення, боєприпаси та автомобілі.

"Двох підозрюваних затримано відповідно до ст. 208 КПК України, їм обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Інші фігуранти вже перебувають під вартою за раніше вчинені злочини", - повідомили правоохоронці.

Вони влаштовували "сходки" в СІЗО, вирішували конфлікти. Також правоохоронці викрили звернення до "злодіїв у законі" - громадян РФ.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі рейдери захопили аптеку. Невідомі заблокували вхід власниці та працівникам. Також вони погрожували співробітникам. Злочинці вивезли звідти майна на понад 2 мільйони гривень.

Також повідомлялося, що в Україні викрили потужну мережу "наркологічних кабінетів". Зловмисники брали рецепти на препарати з наркотичними речовинами, а потім продавали їх.

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