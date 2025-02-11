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11 лютого 2025, 18:07

Корупція в Укроборонпромі: експосадовці вкрали понад 3 мільйона євро

11 лютого 2025, 18:07
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Фото: 24 канал
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Правоохоронці викрили схему в Укроборонпромі. Виявилося, що експосадовці протягом кількох років привласнювали бюджетні кошти

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили групу з пʼятьох осіб, які протягом 2016-2019 незаконно заволоділи коштами підприємств концерну "Укроборонпром". Йдеться про суму понад 102,2 мільйона гривень.

Виявилося, що протягом трьох років державне підприємство сплатило понад 3,78 мільйона євро за роботи, які фактично не здійснювалися.

"Серед підозрюваних - колишні службові особи державних підприємств та бенефіціар приватної компанії", - повідомили правоохоронці.

Довідка. "Українська оборонна промисловість" (скорочено - Укроборонпром) - це акціонерне товариство, яке об'єднує державні багатопрофільні підприємства різних галузей оборонної промисловості. Контролює діяльність концерну Кабінет Міністрів України. До складу Укроборонпрому входять наукові установи та промислові підприємства 9 оборонних галузей:

  • авіаційної промисловості;
  • суднобудівної промисловості;
  • оборонної промисловості (наукові установи і підприємства, які забезпечують створення, виробництво, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння і військової техніки);
  • радіоелектронної промисловості;
  • галузей приладобудування і засобів зв'язку;
  • боєприпасної галузі;
  • галузі спеціальної хімії.
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