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10 лютого 2025, 16:32

У Кривому Розі депутат з ділками розкрадав гроші на ремонт укриттів

10 лютого 2025, 16:32
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Фото: Нацполіція
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Понад 2 мільйона гривень з коштів, які виділялися на відновлення після російських обстрілів, було вкрадено. Виявилося, що схему організував місцевий депутат

Про це повідомляє Нацполіція в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили угруповання на чолі з місцевим депутатом. Вони розкрадали бюджет під час відновлення укриттів у Кривому Розі. Крім депутата, серед підозрюваних - власники та керівники приватних структур. Сам депутат міської ради лобіював інтереси підконтрольних фірм у частині заключення договорів на проведення будівельних чи ремонтних робіт.

"Упродовж 2023-2024 років з дружніми товариствами було укладено 189 договорів на суму понад 57 млн грн. Нині усім учасникам злочинної організації повідомлені підозри та обрані запобіжні заходи — тримання під вартою", - повідомили в поліції.

Для того щоб приховати махінації, до офіційних документів вносили фіктивні дані про вартість будівельних робіт. З коштів, які виділили на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів та на ремонт укриттів, вкрали близько 2,5 мільйона гривень.

"Нині суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою. За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині посадовці ДСНС нарахували зарплати фіктивним працівникам. Вони нарахували понад 300 тисяч гривень на власні рахунки. Тепер їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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