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Це сталося увечері 6 лютого на залізничній станції "Одеса-Мала". Чоловік потрапив до лікарні з ампутацією кінцівки, бо не чув сигнал машиніста

Про це повідомляє Поліція Одеської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 7 лютого, близько 22-ї години. Попередньо, 53-річний чоловік, знаходився біля платформи на коліях. Він не реагував на сигнали машиніста тепловозу. Машиніст застосував екстрене гальмування. Проте не вдалось уникнути наїзду.

Потерпілого госпіталізували з ампутацією руки. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції також закликали дотримуватися правил перебування на залізничних об’єктах та поблизу них.

Нагадаємо, що на Рівненщині на вокзалі сталось вбивство. Туди приїхали двоє чоловіків - 61-річний житель Полтавської області та 65-річний житель Чернігівської області. Між ними виникла сварка, а згодом - бійка: жителя Полтавщини знайомий вдарив в голову, а також ногами і руками по всьому тілу.