Фото: Нацполиция

Это произошло вечером 6 февраля на железнодорожной станции "Одесса-Малая". Мужчина попал в больницу с ампутацией конечности, потому что не слышал сигнал машиниста

Об этом сообщает Полиция Одесской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 7 февраля, около 22 часов. Предварительно, 53-летний мужчина, находился у платформы на путях. Он не реагировал на сигналы тепловозного машиниста. Машинист применил экстренное торможение. Однако не удалось избежать наезда.

Потерпевшего госпитализировали с ампутацией руки. Правоохранители возбудили уголовное производство. В полиции также призвали соблюдать правила пребывания на железнодорожных объектах и вблизи них.

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