21:25  07 февраля
Впервые за время войны над Черным морем пролетел самолет США
18:16  07 февраля
Женщины в Украине зарабатывают почти на 20% меньше мужчин
18:45  07 февраля
Во Львове троллейбус насмерть переехал женщину
UA | RU
UA | RU
08 февраля 2025, 16:46

Не слышал машиниста: одесситу после инцидента на вокзале ампутировали руку

08 февраля 2025, 16:46
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Это произошло вечером 6 февраля на железнодорожной станции "Одесса-Малая". Мужчина попал в больницу с ампутацией конечности, потому что не слышал сигнал машиниста

Об этом сообщает Полиция Одесской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 7 февраля, около 22 часов. Предварительно, 53-летний мужчина, находился у платформы на путях. Он не реагировал на сигналы тепловозного машиниста. Машинист применил экстренное торможение. Однако не удалось избежать наезда.

Потерпевшего госпитализировали с ампутацией руки. Правоохранители возбудили уголовное производство. В полиции также призвали соблюдать правила пребывания на железнодорожных объектах и вблизи них.

Напомним, что в Ровенской области на вокзале произошло убийство. Туда приехали двое мужчин – 61-летний житель Полтавской области и 65-летний житель Черниговской области. Между ними возникла ссора, а впоследствии – драка: жителя Полтавщины знакомый ударил в голову, а также ногами и руками по всему телу.

несчастный случай вокзал полиция
В Харькове во время ремонтных работ погиб работник депо
07 февраля 2025, 09:54
Смертельное ДТП с пассажирским автобусом: в Киеве будут судить виновника трагедии
06 февраля 2025, 13:46
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
В Ровно отправили под стражу мужчину, который до смерти побил знакомого
08 февраля 2025, 17:40
Из-за сексуальных сообщений жене: харьковчанин угрожал знакомому убийством и требовал несуществующий долг
08 февраля 2025, 17:25
В ГУР предупредили о новых провокациях россиян в отношении пленных
08 февраля 2025, 17:15
Успел оставить "дозу" клиенту: в столице на Подоле задержали мужчину с психотропами
08 февраля 2025, 16:20
Смертельное ДТП в Тернополе: водитель сбил женщину насмерть
08 февраля 2025, 15:50
В Ровенской области авто взлетело в кювет: пострадал младенец, которому всего две недели
08 февраля 2025, 14:56
В пожаре в Кировоградской области погиб ребенок
08 февраля 2025, 14:17
В Запорожье разыскали подростков, жестоко убивших собаку
08 февраля 2025, 13:40
Украли деньги прямо с банковского счета: в Харькове в магазине ограбили 84-летнюю женщину
08 февраля 2025, 13:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »