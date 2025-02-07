фото: поліція

Подія сталася 6 лютого близько 10:20 у Київському районі Харкова

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На вулиці Нескорених під час виконання ремонтних робіт загинув 41-річний працівник тролейбусного депо. Чоловік отримав важкі травми, від яких помер на місці.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у грудні на Кіровоградщині під час чищення траншеї загинув працівник місцевого підприємства.