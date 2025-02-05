Трагедія в Одесі: з вікна 16-поверхівки випала жінка з 5-річною дитиною
Трагічна подія сталася сьогодні вранці, 5 лютого, в Київському районі Одеси. Мати загинула, дитину ушпиталили до лікарні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.
За наявними даними, мати та неповнолітня дитина випали з вікна 16-го поверху житлового будинку.
"На жаль, від отриманих травм жінка померла на місці, а дитину, віком близько 5-ти років, госпіталізовано. Їх особи встановлюються", — йдеться в повідомленні.
На місці події працюють правоохоронці.
Нагадаємо, в Одесі поліцейські повідомили про підозру 18-річній матері та її 44-річному співмешканцю, яких звинувачують у смерті півторарічного хлопчика. Тіло малюка зловмисники сховали у морозильній камері. Підозрюваних взяли під варту.
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