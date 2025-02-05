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05 лютого 2025, 15:39

На узбережжі Одещини виявили нові ділянки з мазутом із російських танкерів

05 лютого 2025, 15:39
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фото: Іван Русєв
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В Одеській області на узбережжі біля села Миколаївка Сергіївської громади виявили нові ділянки, забрудненні мазутом із російських танкерів

Про це повідомив співробітник нацпарку "Тузлівські лимани”, еколог Іван Русєв, інформує RegioNews.

"В зоні с. Миколаївка Сергіївської громади за межами нацпарку вчора працівниками нацпарку виявлені ділянки з мазутом, які поки що ніхто, на жаль, не збирає", – повідомив еколог.

Він зазначив, що на території нацпарку в зоні рекреаційного комплексу "Лебедівка" з 0 по 2 км піщаного пересипу знайдено окремі плями мазуту невеликих фракцій. Вони зібрані працівниками парку і будуть передані на дослідження.

Також знову обстежили ділянку узбережжя біля Джантшейського лиману на межі з Дунайським біосферним заповідником, яка знаходиться в межах Лиманської громади. Там ще є значна частина мазуту на піщаному пересипі.

"Останніми днями не було потужних вітрів з півдня – сходу-півдня, тому дрейфуючі фракції мазуту ще чекають свого часу в акваторії моря для викиду на узбережжя. Під час обстеження узбережжя у нацпарку нами виявлені перші імовірні ознаки реакції біоіндикаторів Чорного моря на забруднення", – додав Русєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на узбережжі Одещини зібрали понад 400 кг мазуту з російських танкерів.

Одеська область узбережжя забруднення мазут
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