фото: Іван Русєв

Про це повідомив співробітник нацпарку "Тузлівські лимани”, еколог Іван Русєв, інформує RegioNews.

"В зоні с. Миколаївка Сергіївської громади за межами нацпарку вчора працівниками нацпарку виявлені ділянки з мазутом, які поки що ніхто, на жаль, не збирає", – повідомив еколог.

Він зазначив, що на території нацпарку в зоні рекреаційного комплексу "Лебедівка" з 0 по 2 км піщаного пересипу знайдено окремі плями мазуту невеликих фракцій. Вони зібрані працівниками парку і будуть передані на дослідження.

Також знову обстежили ділянку узбережжя біля Джантшейського лиману на межі з Дунайським біосферним заповідником, яка знаходиться в межах Лиманської громади. Там ще є значна частина мазуту на піщаному пересипі.

"Останніми днями не було потужних вітрів з півдня – сходу-півдня, тому дрейфуючі фракції мазуту ще чекають свого часу в акваторії моря для викиду на узбережжя. Під час обстеження узбережжя у нацпарку нами виявлені перші імовірні ознаки реакції біоіндикаторів Чорного моря на забруднення", – додав Русєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на узбережжі Одещини зібрали понад 400 кг мазуту з російських танкерів.