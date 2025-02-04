В Одесі затримали ділка, який обіцяв за 8000 доларів "допомогти" з оформленням інвалідності

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Одесит обіцяв чоловікам за гонорар вплинути на посадовців у медустановах для видачі документів, що надають підстави отримати групу інвалідності

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці задокументували одну оборудку ділка. Він запропонував чоловіку, який планував проходити лікування та збирати документи для оформлення інвалідності, допомогу в отриманні позитивного висновку від лікарів за гроші. Для переконливості він послався на свої зв’язки в медустановах і обіцяв вплинути на них, щоб ті видали документи з потрібним діагнозом для отримання групи інвалідності. Свої послуги ділок оцінив у 8 000 доларів.

Фігуранта затримали, коли він зустрівся з молодиком, і той передав йому частину коштів в 6500 доларів за вирішення свого питання.

Поліцейські вилучили кошти та інші докази у справі.

Затриманому оголосили підозру. Йому загрожує до 5 років тюрми. Суд призначив 57-річному фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Правоохоронці встановлюють обставини злочину та коло осіб, які до нього причетні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині медики за хабар допомагали чоловікам отримати фіктивну інвалідність.