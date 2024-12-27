Суд зобов'язав військового читати Жадана та Сковороду: у чому його звинувачували

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В Одесі військового суд визнав винним у шахрайстві. У рамках покарання суддя призначив обвинувачуваному читання художньої літератури.

Відповідний вирок виніс Малиновський райсуд Одеси, передає RegioNews.

Обвинувачений родом із міста Костянтинівка Донецької області. Там у нього був інтернет-магазин з продажу гелевих кульок. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ, чоловік перебрався до Одеси. Він продовжив свій бізнес на новому місці.

Відповідно до матеріалів справи, чоловік отримав замовлення від клієнтки на 25,6 тис. грн, але товар їй не надіслав. Гроші витратив на власний розсуд.

Згодом чоловіка мобілізували до війська, зараз він проходить службу.

Суддя визнав фігуранта винним у шахрайстві та призначив йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду. Також, відповідно до рішення суду, чоловік зобов'язаний прочитати романи "Грубий зошит" Аготи Крістоф, "Інтернат" Сергія Жадана та філософський трактат Григорія Сковороди "Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в житті".

Нагадаємо, раніше суд у Сумській області визнав винним пенсіонера із селища Липова Долина, який виправдовував російську агресію проти України та висловлював підтримку президенту РФ. Чоловіку призначили умовне покарання та зобовʼязали прочитати книгу "Кобзар".