Суд на Сумщині зобов'язав шанувальника Путіна читати "Кобзар"

фото: kobzar.in.ua

Суд у Сумській області визнав винним пенсіонера із селища Липова Долина, який виправдовував російську агресію проти України та висловлював підтримку президенту РФ. Чоловіку призначили умовне покарання та зобовʼязали прочитати книгу «Кобзар»

Про це йдеться у вироку Липоводолинського районного суду, передає RegioNews.

Як зазначається у матеріалах справи, обвинувачений мав проросійські погляди. У спілкуванні з людьми він відкрито підтримав дії Росії та схиляв інших людей до такої ж позиції.

Свідок, якого допитали у рамках розслідування розповів, що у квітні цього року обвинувачуваний ділився з ним думками про те, як російські війська "вже скоро звільнять територію Сумщини від нацистів та націоналістів". Також чоловік розповідав, що хотів би стати одним з представників окупаційної влади.

Дали свідчення і інші знайомі чоловіка. За їхніми словами, пенсіонер говорив, ніби "недолугі дії вищого керівництва нашої країни призвели до вбивств наших військових, оскільки вони неправомірно здійснюють опір російським військам". Також він переконував, що росіяни насправді нібито не несуть війну в Україну, а "намагаються її звільнити від крадіїв та олігархів". Також у розмовах зі свідками він вихваляв дії Путіна.

За підсумками судово-лінгвістичної експертизи також було доведено, що обвинувачений, серед іншого, виправдовував війну РФ проти України.

Свою вину чоловік визнав у суді та пояснив, ніби говорив сусідам та землякам проросійські тези лише щоб "насолити", бо має з ними конфлікт. Насправді, за словами чоловіка, у нього цілком проукраїнські погляди. Пенсіонер уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, він отримав умовний термін на 3 роки.

Також "для формування більш стійких проукраїнських поглядів та переконань" суд зобовʼязав чоловіка прочитати "Кобзар" Тараса Шевченка, що має проконтролювати орган пробації. Окрім того, засуджений має сплатити понад 6 тисяч грн за експертизу.

Нагадаємо, раніше жительці Черкащини, яка возвеличувала Росію та заперечувала агресію проти України, суд призначив умовне покарання на три роки. Також її зобов’язали читати українську літературу.