Суд обязал военного читать Жадана и Сковороду: в чем его обвиняли

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В Одессе военный суд признал виновным в мошенничестве. В рамках наказания судья назначил обвиняемому чтение художественной литературы.

Соответствующий приговор вынес Малиновский райсуд Одессы, передает RegioNews.

Обвиняемый родом из города Константиновка Донецкой области. Там у него был интернет-магазин по продаже гелиевых шаров. Когда началось полномасштабное вторжение русских войск, мужчина перебрался в Одессу. Он продолжил свой бизнес на новом месте.

Согласно материалам дела, мужчина получил заказ от клиентки на 25,6 тыс. грн, но товар ей не отправил. Деньги потратил по своему усмотрению.

Впоследствии мужчину мобилизовали в армию, сейчас он проходит службу.

Судья признал фигуранта виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде одного года пробационного надзора. Также, согласно решению суда, мужчина обязан прочитать романы "Грубая тетрадь" Аготы Кристоф, "Интернат" Сергея Жадана и философский трактат Григория Сковороды "Разговор пяти путников об истинном счастье в жизни".

Напомним, ранее суд в Сумской области признал виновным пенсионера из поселка Липовая Долина, оправдывавшего российскую агрессию против Украины и выражавшего поддержку президенту РФ. Мужчине назначили условное наказание и обязали прочесть книгу "Кобзарь".